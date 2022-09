Le sempre maggiori possibilità di accesso ad internet hanno operato una vera e propria rivoluzione nelle abitudini di tantissime persone. Il diffondersi del mondo del web ha prodotto dei cambiamenti importanti che riguardano tutto il mondo e anche gli italiani hanno colto la palla al balzo, perché non sono stati affatto esclusi da questa tendenza. D’altro canto dobbiamo pensare che adesso non ci si collega ad internet soltanto da computer. Oggi esistono i dispositivi mobili, come smartphone e tablet, che danno la possibilità di collegarsi ovunque ci si trovi, in qualsiasi situazione. Ecco perché la rete costituisce un punto di riferimento per moltissimi. Ma che cosa fanno gli italiani online? Scopriamone di più da questo punto di vista.

La possibilità di fare acquisti su internet

Molti italiani acquistano anche online, per questo tendono a considerare quali siano le migliori offerte internet per la casa, in modo da poter usufruire di una connessione veloce a prezzi convenienti. Lo shopping rappresenta una delle principali attività che i nostri connazionali fanno online.

In passato si passavano molte ore andando di negozio in negozio, per cercare i prodotti che più erano necessari o che più piacevano, anche per esempio per quanto riguarda il campo dell’abbigliamento.

Adesso ci sono gli e-commerce oppure i grandi colossi online del commercio elettronico, come per esempio Amazon. Agli italiani piace molto acquistare online, perché lo possono fare in tutta comodità, in qualsiasi momento, avendo anche la possibilità di una più ampia scelta e cercando quindi di risparmiare.

Le opportunità di intrattenimento

Non possiamo poi non citare tutte quelle possibilità che riguardano l’intrattenimento attraverso internet. Infatti oggi ci sono molti contenuti in streaming, che si possono visionare con un’ottima connessione. Anche in Italia i servizi di streaming, soprattutto per quanto riguarda l’ambito dei film e delle serie TV, hanno riscosso particolare successo. Su questo si sono fatte parecchie indagini e si è scoperto, ad esempio, che circa 9 italiani su 10 si sono ormai abituati a guardare serie TV e programmi televisivi proprio su internet.

Ma in fin dei conti le possibilità di intrattenimento non si limitano soltanto ai contenuti in streaming, perché ci sono anche i giochi online, che riscuotono parecchio successo e che sono molto amati anche dai nostri connazionali.

Le possibilità di investimento

Attraverso i servizi online si può partecipare a delle vere e proprie opportunità che coinvolgono anche i piccoli e medi risparmiatori. Basti pensare, per esempio, anche alle banche su internet che offrono tantissimi servizi per chi detiene un capitale che vuole far fruttare.

Oggi sono molto diffusi i servizi che propongono possibilità di investimento, anche puntando su alcuni progetti che potrebbero avere sviluppo importante proprio attraverso l’online.

La socialità su internet

Non possiamo poi trascurare un’altra possibilità importante che su internet è garantita soprattutto dai social network. Internet è diventato uno strumento importantissimo per comunicare e per socializzare. Sono molti i nostri connazionali che ogni giorno passano molte ore sui principali social network, come Facebook, Instagram, TikTok, e sui servizi di microblogging, come per esempio Twitter.

Tutto ciò consente un importante scambio di informazioni e i servizi in rete si propongono come degli strumenti fondamentali per riuscire a scambiarsi messaggi in tempo reale. Da questo punto di vista il nostro riferimento è sempre anche quello degli smartphone, nel campo dei quali servizi come quello offerto da WhatsApp, per esempio, basato proprio sull’online, consentono scambi diretti, comunicazioni in tempo reale, proponendo un nuovo modo di condivisione sempre più flessibile e significativo.

Da questo punto di vista, soprattutto per quello che riguarda i social media, anche le aziende hanno visto delle ottime opportunità da sfruttare. Infatti sono sempre di più le imprese che si affidano a progetti di marketing basati sui social, che risultano piuttosto efficaci, se portati avanti con costanza nel corso del tempo.

Tutto questo è importante, perché attraverso i social si può instaurare un rapporto di comunicazione più diretto, più coinvolgente, andando ad ampliare così, per le aziende che vogliono svilupparsi, il numero di utenti che, attraverso delle pratiche ottime di brand awareness, possono trasformarsi in clienti fidelizzati.

Internet è quindi un ottimo strumento anche per incrementare il business a livello aziendale, tanto che molte aziende hanno deciso proprio di trasferirsi anche sul web, per coltivare questi aspetti essenziali.

