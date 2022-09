Autunno, tempo di ripartenze lavorative e scolastiche: quali sono i 5 migliori antivirus per proteggere il proprio computer (PC o Mac che sia) ma anche il proprio smartphone? La sicurezza di dispositivi dai quali molte volte dipende la nostra vita lavorativa, le nostre finanze e più in generale il nostro privato è diventata importantissima. Considerando poi che la spesa da affrontare proprio per proteggersi, nella maggior parte dei casi, non è per nulla importante, l’acquisto di un semplice anti malware è di certo un’operazione da fare.

Kaspersky

La soluzione Kaspersky fa parte di certo della guida ai migliori antivirus sul mercato. Il pack Internet Security 2022 difende da virus appunto, cryptolocker e altri ransomware, protegge privacy e acquisti online, mantenendo comunque inalterate le prestazioni dei dispositivi dove viene installato. Il software può essere acquistato con licenza per un solo dispositivo (PC o Mac) o per più dispositivi (fino a 10), inglobando anche device Android. Acquistando questo prodotto su Amazon, si parte da un prezzo di circa 18 euro e si riceverà il codice di attivazione dedicato via mail.



McAfee

Un’alternativa altrettanto valida è quella McAfee Total Protection 2022. Anche in questo secondo caso, si potrà scegliere tra protezione di un solo dispositivo o fino a 5 device (con un prezzo di partenza del prodotto da 19 euro). Il software antivirus e di sicurezza Internet include una VPN, un gestore delle password e un servizio di verifica online dello stato di sicurezza di PC/Mac/Android/iOS per analizzare eventuali minacce e dunque comprendere come risolverle.

Bitdefender

Tra i migliori 5 antivirus da tenere in considerazione questo autunno c’è anche Bitdefender Total Security 2022. Il pacchetto più conveniente è quello che protegge fino a 5 dispositivi (PC e Mac) per un anno al prezzo di circa 25 euro. La soluzione garantisce una gestione semplificata della sicurezza e dei dispositivi, garantisce anche una funzione per la quale si individuano e bloccano i dispositivi in caso di smarrimento o di furto. Naturalmente tutti i file personali sono protetti da da ransomware e le prestazioni dei device personali non subiscono alcun impatto.

Norton

In questa speciale guida autunnale ai migliori antivirus non poteva di certo mancare Norton. La soluzione proposta ora è la Norton 360 Deluxe 2023 che supporta fino 5 dispositivi (PC, Mac, tablet e smartphone) con licenza di 15 mesi (le precedenti erano di 12 mesi). La specifica offerta di sicurezza costa ora circa 24 euro. La massima sicurezza è assicurata grazie alla crittografia avanzata con Secure VPN. Questa alternativa fornisce anche funzioni per generare, memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e offre 50 GB di backup nel cloud Norton appunto, oltre che strumenti per i genitori per controllare vita online dei loro figli.

McAfee + Office

Questa guida ai migliori antivirus del momento si conclude con un bundle che accomuna la soluzione McAfee già evidenziata con l’utilissima soluzione Microsoft 365 Personal. In questo ultimo caso un abbonamento Microsoft di 15 mesi per PC/Mac abbinato alla soluzione McAfee su 6 dispositivi per un anno costa circa 60 euro.

