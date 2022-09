La Nazionale italiana di calcio questa sera, lunedì 26 settembre, alle ore 20.45 scenderà in campo per l’ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Basta una vittoria all’Italia del CT Roberto Mancini per staccare il pass per la Final Four della competizione europea. In seguito al successo per 1-0 nello scorso match al San Siro contro l’Inghilterra, gli azzurri dovranno avere la meglio anche alla Puskas Arena di Budapest, dove affronterà l’Ungheria di Marco Rossi (capolista del girone con 10 punti). La compagine italiana di capitan Bonucci è posizionata al secondo posto del gruppo 3 a quota 8 punti e, per staccare il pass valido per la semifinale di Nations League, dovrà ottenere necessariamente una vittoria; in caso contrario saranno gli ungheresi a qualificarsi.

Nel match di andata, che si è giocato a giugno scorso, furono i nostri ragazzi a spuntarla con il punteggio finale di 2-1 grazie alle reti di Barella e Lorenzo Pellegrini. Quanto ai precedenti, il bilancio va sempre a favore dell’Italia: infatti, vanta di 17 successi, contro gli 8 degli ungheresi e 9 pareggi. La partita di questa sera Ungheria-Italia è in programma alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta TV ed in chiaro dalla Rai, precisamente su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). La telecronaca del match è affidata alla voce di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Il match si potrà vedere anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Rai Play, attraverso il PC o notebook, oppure sul sito ufficiale tramite smart TV, smartphone e tablet.

A seguire ecco le probabili formazioni di Ungheria-Italia, sfida valida per l’ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League:

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. CT Rossi;

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Gnonto, Raspadori. CT Mancini.

Continua a leggere su optimagazine.com