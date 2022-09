Sta facendo letteralmente il giro del web una catena dedicata ad una bambina di nome Asia Marchese, sulla quale però non si hanno riscontri ufficiali. In pratica, tutti sono chiamati a pregare per lei, in quanto la bambina di cinque anni pare sia ricoverata in terapia intensiva per una non chiara malattia. Situazione come sempre incerta. Non necessariamente una bufala, a differenza di quanto riscontrato in mattinata con la storia di Wanna Marchi morta, visto che il nostro articolo smentisce le voci in questione, ma che allo stesso tempo va analizzata più da vicino per evitare che prendano piede catene sul nulla.

Gli utenti pregano per Asia Marchese, ma non si hanno riscontri ufficiali sulla bambina malata

Per farvela breve, oggi 26 settembre migliaia di utenti pregano per Asia Marchese, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non si hanno feedback certi sulla bambina malata. Qual è l’approccio da tenere in casi simili? Risposta semplice, in quanto il messaggio in questione, che ho avuto modo di visionare circa un’ora fa, non consente verifiche chiare. Insomma, allo stato attuale non possiamo stabilire se si tratti di una notizia vera o di una fake news, anche perché non viene neppure indicata la struttura in cui si troverebbe la bambina.

In passato, catene come quella che menziona Asia Marchese si sono rivelate del tutto false. In altri casi, invece, i contenuti erano veritieri ma del tutto decontestualizzati, con appelli lanciati ad anni di distanza dai fatti trattati. Va detto che la catena odierna non rappresenti in alcun modo una minaccia digitale, in quanto non sono presenti link insidiosi e non vengono richieste donazioni agli utenti. Insomma, sulla carta nulla da temere per la propria sicurezza.

Al contempo, però, restano molti dubbi sul fatto che una bimba chiamata Asia Marchese necessiti effettivamente delle vostre preghiere.

