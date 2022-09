Il poliziesco inglese The Chelsea Detective si avvia verso il finale di stagione su Giallo, con la messa in onda del terzo dei quattro episodi previsti dalla serie.

The Chelsea Detective, una produzione originale AcornTv del 2022, ha debuttato in prima visione assoluta ai primi di settembre sul canale 38 del digitale terrestre, che ne ha trasmesso un episodio a sera in prima serata ogni lunedì.

Ecco la trama del terzo episodio di The Chelsea Detective, dal titolo Il Gigante Gentile, in onda lunedì 26 settembre alle 21.10 su Giallo. Come sempre, si parte da un omicidio avvenuto nel quartiere londinese di Chelsea, sul quale la coppia di detective protagonisti, Max Arnold e Priya Shamsie, è chiamata ad indagare.

Una guardia di sicurezza, persona molto amata, viene uccisa. Indagando, Max e Pryia scoprono che il passato dell’uomo non era immacolato come il presente.

Il quarto ed ultimo episodio di The Chelsea Detective andrà in onda lunedì 3 ottobre su Giallo.

Continua a leggere su optimagazine.com