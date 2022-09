Pare sia in programma una vera e propria rivoluzione in casa Apple, in vista del 2023, alla luce della volontà presunta del colosso americano di lanciare sul mercato il cosiddetto iPhone 15 Ultra. Prendendo forse atto di vendite non all’altezza delle aspettative per i freschissimi iPhone 14, stando almeno alle informazioni che abbiamo avuto modo di portare di recente alla vostra attenzione con un altro pezzo, oggi 26 settembre tocca concentrarsi sulle strategie a lungo termine dell’azienda. Si tratta di decisioni che potrebbero portare ad un deciso cambio di rotta per il pubblico, almeno sulla carta.

Pesanti cambiamenti per iPhone 15, tra design ed uscita della variante “Ultra” in Italia

In pratica, la prospettiva è di andare incontro ad una sorta di rivoluzione tramite la distribuzione del prossimo iPhone 15, stando almeno ad una recente newsletter di Bloomberg. In particolare, pare che tra design ed uscita del modello “Ultra”, l’intenzione della mela morsicata sia quella di cambiare le carte in tavola in modo radicale per l’utenza legata a questo marchio. A detta di Gurman, fonte assolutamente autorevole della suddetta testata, effettivamente i cambiamenti potrebbero non essere banali il prossimo anno.

In particolare, pare che sulla base dell’attuale modello lanciato sul mercato da Apple, possiamo aspettarci un design rinnovato dell’iPhone il prossimo anno. Il tutto dovrebbe avvenire in concomitanza con il passaggio a USB-C, senza dimenticare lo step che potrebbe portarci dritti all’uscita di un nuovo modello Ultra che avrà il compito di sostituire il Pro Max. Per il resto, come è normale che sia, i dettagli specifici per ‌iPhone 15‌ sono ancora piuttosto scarsi dato che manca ancora un anno,

Vi terremo aggiornati nel momento in cui verranno a galla altre novità sul prossimo iPhone 15, viste le premesse trapelate in giornata.