Potrebbe presto essere lanciato il nuovo entry-level Redmi A1+, come si evince dalla sua apparizione sulla piattaforma Play Console di Google. Il device dovrebbe includere uno schermo da 6.52 pollici con risoluzione HD+ e luminosità fino a 400 nits, ed essere spinto dal processore MediaTek Helio A22, con 2GB di RAM LPDDR4X ed una memoria, di cui non si conosce ancora il taglio (forse da 32 o 64GB), espandibile tramite microSD. La fotocamera posteriore conterà un sensore singolo da 8MP (5MP sulla parte frontale), mentre la batteria avrà una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 10W (non velocissima, ma non ci si poteva aspettare di più da un telefono di fascia bassa).

Non mancherà il lettore di impronte digitali posteriore ed una porta di ricarica microUSB, oltre che ad un jack per le cuffie da 3.5mm. Il sistema operativo di riferimento sarà Android 12 Go Edition, leggero e pronto all’uso senza troppe configurazioni (la forza di questi dispositivi, oltre al prezzo, è proprio questa). Il prossimo Redmi A1+ dovrebbe essere presentato nelle colorazioni Pastel Blue, Pastel Green e Black.

Non sappiamo dirvi quando esattamente sarà presentato il dispositivo, né tanto meno se verrà commercializzato anche in Europa (date le specifiche tecniche estremamente basse è più probabile si tratti di un telefono destinato ai mercati emergenti, anche se non possiamo affermarlo con certezza). Per caso c’è qualcuno a cui questo genere di dispositivo potrebbe in qualche modo interessare (se non altro per via del prezzo, che si presume sarà senz’altro piuttosto basso visto il bagaglio tecnico basico che il telefono proporrà)? Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

