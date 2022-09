Rhaenyra e Alicent in House of the Dragon cambiano volto. A partire dall’episodio 1×06, i due personaggi femminili saranno interpretati da altre attrici.

Un cambio di casting dovuto al copioso salto temporale che introdurrà il sesto episodio della serie tv. Così, il pubblico saluterà le bravissime e giovanissime Milly Alcock ed Emily Carey per dare il benvenuto a Emma D’Arcy e Olivia Cooke, che prenderanno il loro posto rispettivamente nei panni di Rhaenyra e Alicent in House of the Dragon.

Il passaggio di testimone sarà necessario poiché la serie tv racconta gli eventi antecedenti a Il Trono di Spade, concentrandosi sulla famiglia Targaryen. Scopriremo gli antenati di Daenerys e la loro dinastia, ma anche i fatti che portarono alla guerra civile nota con il nome di Danza dei Draghi. Il cambio di casting non riguarderà solo le due protagoniste, ma coinvolgerà anche altri personaggi quali Aegon Targaryen, che nella versione adulta sarà interpretato dal figlio di David Tennant.

Dopo il salto temporale vedremo in che modo evolverà il rapporto, ormai incrinato, tra Rhaenyra e Alicent. Migliori amiche fin da piccole, il loro legame si è spezzato quando la figlia di Otto Hightower ha sposato Re Viserys, padre di Rhaenyra. La rottura definitiva è però avvenuta nel quinto episodio quando la Regina Alicent ha scoperto prima il rapporto incestuoso tra la figliastra e lo zio Daemon, poi quello carnale con Ser Criston Cole, protettore della principessa, che ha così violato il suo voto di castità assoluta. Le due ex amiche, ormai adulte, saranno quindi ai ferri corti. Alicent teme sempre di più che Rhaenyra possa rubarle il trono che spetterebbe di diritto al figlio del suo defunto marito Re Viserys, ossia Aegon.

La seconda parte di House of the Dragon sarà incentrata sulle lotte interne alla casata Targaryen, soprattutto dopo il vestito verde indossato da Alicent nello scorso episodio. Il colore infatti, secondo gli Hightower, indica una chiamata alle armi per gli alleati.

L’episodio 1×06 di House of the Dragon verrà riproposto stasera alle 22:20 su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata.

