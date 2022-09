Com’è noto il fumo è uno dei principali nemici della nostra salute. Smettere di fumare è un buon inizio per ridurre il rischio di malattie, ma abbandonare le sigarette non basta.

Occorre adottare uno stile di vita sano. In questo modo per gli ex fumatori è possibile abbassare fino al 27% il rischio di mortalità.

Secondo gli studiosi coinvolti nello studio dell’americano National Cancer Institute, pubblicato su JAMA Network Open, sono evidenti i benefici che derivano dalla cessazione dell’abitudine di fumare. Tuttavia, gli ex fumatori hanno un rischio di mortalità più elevato rispetto ai non fumatori.

Per 19 anni, i ricercatori hanno studiato circa 160 mila ex fumatori, esaminando i loro stili di vita, considerando sane alcune abitudini quotidiane come:

seguire un’alimentazione controllata

far attenzione al peso-forma

praticare attività fisica

limitare il consumo di alcol

Tra le persone seguite, quella più attenta a rispettare le regole di vita sana aveva un rischio di morire mediamente del 27% più basso rispetto a chi conduceva una vita poco salutare.

La riduzione della mortalità osservata dai ricercatori variava a seconda delle cause:

26% per cancro

28% per malattie cardiovascolari

30% per malattie polmonari

L’attività fisica è ciò che offre il maggior contributo a ridurre il rischio di mortalità (17%).