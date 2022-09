Super offerta questa mattina su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 12 verde da 64GB, top di gamma di pochi anni fa che gode di un ottimo sconto sul famoso sito di e-commerce. Visto come ormai sia approdato sul mercato l’ultimo flagship di stampo Apple, l’iPhone 14 con le sue varianti, c’è la possibilità di poter acquistare a prezzi nettamente più convenienti quelli degli anni precedenti. Attualmente l’offerta più ghiotta risulta essere senza dubbio quella che vede protagonista l’iPhone 12 verde da 64GB di memoria interna su Amazon.

Riscontri sull’offerta per iPhone 12 disponibile con Amazon: prezzo il 26 settembre in Italia

Nuova occasione dopo quella dei giorni scorsi, dunque. Lo sconto applicato sul prezzo da listino è del 18%, ciò significa che dagli 839 euro iniziali si è arrivati ai 689 euro. Il risparmio risulta essere alquanto consistente e non può di certo passare in secondo piano. Attualmente la disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di qualche giorno questo iPhone 12 arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Amazon permette anche di poter pagare a rate grazie a Cofidis, rendendo in questo modo più semplice il suo acquisto, dilazionando la spesa nel tempo. L’offerta risulta essere davvero irrinunciabile, anche perché è un prodotto Apple che può dire ancora la sua sul mercato, non è di certo un modello obsoleto. L’iPhone 12 è stato uno degli smartphone più venduti nella storia di Apple e sono tantissimi gli utenti che s ritrovano ancora ad utilizzarlo.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Inoltriamoci a questo punto nelle caratteristiche di questo top di gamma. Parliamo di un device che si ritrova ad avere un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro per smartphone più resistente presente in circolazione. Non manca un ottimo comparto fotografico con la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Il processore di questo iPhone 12 è l’A14 Bionic, uno tra i più veloci mai visti su uno smartphone ed ovviamente non manca il 5G. Infine parliamo di uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.