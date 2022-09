Qual è l’orario in cui si potrà presentare la domanda di bonus autonomi oggi 26 settembre? In quello che non è un vero e proprio click-day per il contributo anti-crisi, cono molti i professionisti che hanno a cuore di inoltrare la loro richiesta il prima possibile, anche per assicurarsi il relativo accredito nel più breve tempo possibile. Capiamo dunque come stanno esattamente le cose per non lasciarsi indietro questa importante occasione di avere un primo bonus da 200 euro cumulabile con un ulteriore cifra di 150 euro previsto dal Decreto Aiuti Ter.

Orario e link di riferimento

A partire dalle ore 12 di oggi 26 settembre, sarà possibile presentare la domanda bonus autonomi sul sito INPS ma anche presso le casse previdenziali private dei professionisti. Per quanto riguarda l’istituto di previdenza sociale, almeno al momento di questa pubblicazione, non c’è ancora una sezione specifica in cui si potrà inoltrare la domanda. Converrà ai diretti interessati verificare la presenza del relativo modulo online direttamente dalla loro area personale a ridosso dell’orario fornito, dopo l’ovvia autenticazione con SPID. Per quanto riguarda invece i professionisti, i siti delle singole casse private (avvocati, architetti, ingegneri, giornalisti e chi più ne ha più ne metta) hanno nella loro home page il riferimento proprio al modulo di richiesta (nella maggior parte dei casi). Anche in questo secondo caso, sarà necessario accedere alla propria area riservata per procedere.

Requisiti domanda bonus autonomi

La maggior parte degli interessati lo sapranno ma vale la pena ricordare i due requisiti principali da rispettare per accedere al contributo. Solo chi possiede partita IVA almeno da maggio 2022 e nel 2021 non avrà accumulato un reddito maggiore di 35.000 potrà accedere al contributo. Tutte le richieste potranno essere inoltrate fino al prossimo 30 novembre e secondo l’ADEPP (associazione delle casse private) i fondi dovrebbero essere sufficienti per tutti i richiedenti.

