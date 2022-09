Ieri sera, domenica 25 settembre, la voce dei Bluvertigo ha tenuto uno show al Teatro Masini di Faenza durante il quale ha raccontato l’importanza dello strumming degli artisti. Eppure, nella didascalia che accompagna un video estratto dalla serata c’è tutta una riflessione di Morgan su X Factor e il Festival di Sanremo, con un Marco Castoldi che cerca di interpretare con sottile ironia le sue esperienze passate come una “botta di cu*o”.

Lo fa, Morgan, mostrando il momento in cui ha spiegato lo strumming – lo stile delle pennate sulla chitarra – di David Bowie sulle note di Space Oddity. Nella didascalia il cantautore brianzolo si definisce “monotono” e liquida l’argomento come “discorsi da bar”, downgradandosi a “finto e noioso” in quanto “non padroneggio la materia musicale” e quindi “non riesco a comunicarla”.

In realtà Morgan, come ha dimostrato in altre occasioni, pensa di sé l’esatto opposto e molte volte ha denunciato una certa incomprensione nei suoi riguardi. L’incidente con Bugo a Sanremo, ad esempio, lo aveva definito un “atto d’arte”. Oggi Castoldi tenta un’altra chiave di lettura: quella della sottile ironia.

“Quando ho fatto il giudice di X Factor era perché avevo avuto una botta di cu*o, e anche vincerlo cinque volte ed entrare nel Guinness dei Primati è stato solo perché mi è andata sempre di cu*o, e hanno fatto bene a cacciarmi via a calci, licenziarmi senza neanche pagarmi, è stato giusto, perché l’aver portato loro successo qualità e vendite di dischi è stata solo una botta di cu*o, e hanno fatto bene a squalificarmi da Sanremo perché non piacevano le mie opinioni, e il fatto che quell’anno io avessi scoperto, lavorato, fatto nascere e formato musicalmente uno qualsiasi che si chiamava Marco Mengoni è una cosa totalmente irrilevante, lo avrebbe si certo fatto chiunque altro meglio di me”.

Nella parte finale della riflessione di Morgan su X Factor e Sanremo, il discorso si sposta sul suo rapporto con le televisioni:

“Per cui vedendo questo pessimo video concordo con chi se ne frega totalmente della mia mediocrità e non mi permette di trattare l’argomento musicale in televisione o di avere uno spazio dove comunicare queste cose noiose e trite e ritrite per il pubblico che invece esige competenza e preparazione, come è giusto che sia”.

In chiusura, Morgan aggiunge il tag al profilo del direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che per il momento non ha raccolto il messaggio né ha replicato.

I fan di Morgan lo incoraggiano e gli dicono che lo trovano tutt’altro che noioso e mediocre, e che auspicano un suo ritorno in TV con un programma di divulgazione musicale.

