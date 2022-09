Fiction Mediaset e Rai al via dopo le Elezioni che si sono tenute ieri e che in questi giorni hanno monopolizzato la televisione italiana costretta a repliche e rinvii nella programmazione. A rompere il ghiaccio ci penseranno alcune delle fiction più attese di questa stagione ovvero Imma Tataranni 2 (in stand by ormai da troppo tempo a discapito dei fan), Mina Settembre 2 e Viola Come il Mare su Canale5.

In particolare, la fiction Mediaset e Rai a prendere il via proprio domani, martedì 27 settembre, sarà Imma Tataranni 2. I primi 4 episodi della stagione sono andati in onda lo scorso anno, nel mese di novembre, e adesso terranno compagnia ai fan in quest’ultima parte di settembre e poi ad ottobre. Ad andare in onda da domani saranno quattro episodi che vedremo il 27 e 29 settembre e poi il 6 e il 13 ottobre salvo ulteriori cambiamenti.

È bello rivederla e ha un bel pò di cose in sospeso, soprattutto in casa…

"Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Seconda stagione" martedì #27settembre e giovedì #29settembre su #Rai1 e #RaiPlay.#ImmaTataranni2 pic.twitter.com/H5KalmrCtY — Rai1 (@RaiUno) September 21, 2022

Mina Settembre 2 seguirà a ruota Imma Tataranni 2. La serie con Serena Rossi prenderà finalmente il via su Rai1 dopo lo slittamento dovuto proprio alla programmazione speciale dedicato alle Elezioni politiche. Mina Settembre 2 andrà in onda dal 2 ottobre alla domenica sera tenendoci compagnia per tutto il mese di ottobre e fino al 6 novembre.

D’altra parte della barricata troveremo Can Yaman e Francesca Chillemi pronti ad irretire il pubblico con la loro annunciatissima Viola Come il Mare. La serie prenderà il via su Canale5 da venerdì 30 e fino al 4 novembre, salvo cambiamenti. Viola Come il Mare prenderà il posto del Grande Fratello Vip al venerdì sera andando allo scontro con Tale e Quale Show 2022. La corsa è appena iniziata e di sicuro le fiction non si fermeranno qui, almeno quelle Rai, e nel mese di novembre i fan avranno modo di vedere Sopravvissuti, Morgane Detective Geniale e Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.