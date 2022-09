Anche Damiano dei Maneskin contro Giorgia Meloni. All’indomani delle elezioni politiche 2022, che si sono concluse con la maggioranza di Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, non sono pochi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono espressi sui social. Tra questi il cantante dei Maneskin, nettamente contrario all’elezione della Meloni.

Damiano condivide un articolo di Repubblica tra le sue Storie su Instagram. Il titolone recita: “Meloni si prende l’Italia”, a sottolineare il trionfo sugli altri partiti alle elezioni appena concluse. Il messaggio di Damiano dei Maneskin contro Giorgia Meloni è stata una riflessione sulla giornata particolarmente triste per l’Italia, o almeno per parte di questa, per quella parte che non ha sostenuto la Meloni e la destra alle elezioni.

“Today is a sad day for my country”, ha scritto Damino. “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”, la traduzione. Seguito da più di 5 milioni di persone, provenienti da tutto il mondo, Damiano è uno di quei personaggi da sempre al fianco delle lotte per i diritti civili. Si è schierato apertamente contro la guerra e contro Putin, inoltre, e non si è mai tirato indietro quando c’era da esternare commenti velati o palesi sul nostro presente.

Sul palco ha dato un bacio gay a Thomas, facendo molto parlare di sé, al punto che è stato ipotizzato che fosse una persona “fluida”. Felicemente fidanzato con Giorgia Soleri, oggi Damiano torna a dire la sua sui social dopo la scelta degli italiani di farsi rappresentare da Giorgia Meloni. Una scelta che non condivide per niente parlando di giornata particolarmente triste per il nostro Paese.

Successivamente, ha condiviso anche un articolo della CNN per dare prova di come venga vista l’Italia dall’estero.

Continua a leggere su optimagazine.com