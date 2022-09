In occasione dello scorso Google I/O 2022 tenutosi a maggio, il colosso californiano aveva annunciato un nuovo e radicale progetto riguardante Android Auto, che, però, ancora non ha visto il lancio in via ufficiale. Certamente si tratta di una novità piuttosto interessante, in quanto il sistema di infotainment a bordo delle auto darà il benvenuto ad un’inedita interfaccia grafica che Google chiamerà con il nome in codice Coolwalk. La notizia di questa nuova interfaccia circola ormai da varie settimane, ma ancora non siamo a conoscenza sul rilascio ufficiale.

L’interfaccia Coolwalk darà alla piattaforma Android Auto un utilizzo maggiormente flessibile, permettendo agli utenti di vedere fino a 3 app/widget in modo contemporaneo sul display. A tal proposito, sono giunte interessanti novità riguardanti l’attivazione dei nuovi widget delle app di streaming musicale, come ad esempio Spotify. Di recente, su Reddit, sono state mostrate immagini dall’utente u/mynameisjefffffs, segnalando gli ultimi aggiornamenti del sistema di infotainment di Google. Dai dettagli delle inedite immagini, è possibile notare nuovi widget disponibili appunto per le app musicali, in grado di operare con la nuova interfaccia grafica.

Nell’interfaccia utente Coolwalk saranno messi a disposizione dei widget appositi per le app di streaming musicale che, a loro volta, andranno ad occupare solo una piccola porzione dello schermo e quindi non l’intera schermata. Tra l’altro, questa, è anche l’unica opzione ad oggi disponibile su Android Auto, oltre a quella di riduzione a icona. Attualmente, sugli schermi più grandi si può visualizzare sia l’app musicale che un’altra app accostate l’una all’altra, e questo è ciò che Coolwalk ha in programma di realizzare per tutti i display di infotainment delle auto. Tale novità renderà più semplice l’interazione con le app musicali a bordo di Android Auto, anche nell’istante in cui è in riproduzione un’altra app a schermo intero, Google Maps per fare un esempio. Tuttavia, la speranza è che la nuova interfaccia grafica possa giungere non solo per Spotify, ma anche per altre app di streaming musicale disponibile sul sistema di infotainment.

