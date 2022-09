All’indomani della vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche 2022 si parla tanto di aborto. L’aborto diventerà illegale in Italia? Questo uno dei timori degli italiani che non hanno votato per colei che diventerà la nuova premier, il cui programma elettorale ha fatto forza sul concetto di famiglia tradizionale.

Aborto illegale in Italia? Cosa dice la Meloni sull’aborto

“Daremo il diritto a non abortire”, le parole della Meloni sull’aborto che hanno sollevato polveroni sui social al punto che la sinistra l’ha accusata di mettere in piedi una politica contro le donne, che invece dovrebbe rappresentare.

Tuttavia la Meloni aveva poi aggiunto alcune precisazioni, premettendo che non avrebbe mai toccato la Legge 194 sull’aborto ma che piuttosto avrebbe lavorato per farla attuare al meglio nella prima parte: “Vogliamo dare il diritto alle donne che pensano che l’aborto sia l’unica scelta che hanno, di fare una scelta diversa. Non stiamo togliendo un diritto ma lo stiamo aggiungendo”.

Cosa dice la Legge 194 sull’aborto

“Non intendo abolire la Legge 194, non intendo modificare la Legge 194. La legge sull’aborto rimane con Fratelli d’Italia esattamente com’è“, diceva Giorgia Meloni sulle frequenze di RTL 102.5 chiarendo il suo punto di vista.

Ma cosa dice la Legge 194 sull’aborto? La legge è in vigore dal 1978 e tratta l’interruzione volontaria di gravidanza da parte di una donna incinta, entro il 90esimo giorno, per motivi sociali, economici, di salute. La legge in questione dettaglia le procedure da seguire in caso di richiesta di aborto che riguardano lo studio delle cause e le possibili soluzioni prima di accettare la richiesta della donna incinta.

Questa legge non potrà essere toccata dalla Meloni e pare che non sia mai stato tra le sue intenzioni farlo.

Alla Meloni risponde Elisabeth Borne

Alla Meloni risponde Elisabeth Borne, la premier francese che ha informato l’Italia che vigilerà sul nostro Paese. Tra i tanti temi su cui vigilare, c’è anche quello dell’aborto.

“Ovviamente saremo attenti, e con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a garantire che questi valori sui diritti umani, sul rispetto reciproco, in particolare sul rispetto del diritto all’aborto, siano rispettati da tutti”, ha dichiarato a Bfm Tv. L’Italia, in definitiva, è sotto la lente d’ingrandimento dell’Europa.

