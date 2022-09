Era il 26 settembre 1981 quando con l’ingresso di Bruce Dickinson negli Iron Maiden cambiò per sempre la storia della band, creatura di Steve Harris e fino a quel momento trainata da Paul Di’Anno.

Alle sue spalle c’erano i Samson, e le due band si erano già incontrate al Music Machine nel 1980. Nel frattempo, Bruce Dickinson si dimostrava sempre più insofferente con i Samson, soprattutto per via della loro routine fatta di donne, alcol e droghe, dipendenze che il cantautore britannico non riusciva a condividere.

Dickinson rimase folgorato: “Io sono gli Iron Maiden, non i Samson”, e l’occasione non tardò ad arrivare: l’etichetta della band, la GEM, andò in dissesto finanziario e non poté coprire le spese del tour europeo. L’ultima esibizione con i Samson si tenne in occasione del Reading Festival dopo il quale, sceso dal palco, Bruce fu avvicinato da Rod Smallwood, manager degli Iron Maiden, che gli propose di partecipare alle audizioni per la nuova voce della band.

Quando il futuro cantante entrò nella sala prove degli Iron Maiden ad Hackney si accorse da subito che le abitudini della band erano molto più rigorose rispetto a ciò che si respirava in compagnia dei Samson. I militi orfani di Di’Anno suonarono Prowler, Sanctuary, Running Free e Remember Tomorrow e invitarono Bruce Dickinson a cantare.

Tutti furono sicuri: Bruce Dickinson era il loro uomo, e Bruce stesso confermò che gli Iron Maiden erano la sua band. Il debutto dal vivo avvenne il 26 ottobre 1981, un mese dopo il suo ingresso, in Italia con un concerto a Bologna.

Poco dopo gli Iron Maiden iniziarono a scrivere The Number Of The Beast, il primo album con Bruce Dickinson alla voce. Dopo Fear OF The Dark (1992), Bruce Dickinson si prese una lunga pausa dagli Iron Maiden, fino al glorioso ritorno nel 2000 con Brave New World.

Continua a leggere su optimagazine.com