I fan dovranno attendere ancora molto a lungo prima di vedere The Witcher 3 su Netflix. Durante l’evento globale TUDUM, la piattaforma ha svelato i titoli di film e serie tv che vedremo nei prossimi mesi.

Tra le novità più interessanti c’è certamente The Witcher 3 su Netflix, che sarà disponibile solo nell’estate 2023, quindi arriverà a quasi due anni di distanza dalla seconda stagione.

Per quanto ne sappiamo, le riprese del nuovo ciclo di episodi sono ancora in corso. Si sa ancora poco anche sulla trama, concentrata ovviamente sul viaggio di Geralt di Rivia (Cavill), Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra). Tante le new entry nel cast: Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin.

Amell interpreta un combattente elfico di nome Gallatin, che guida un esercito di guerriglie Scoia’tael e combatte per conto di Nilfgaard. Zhang è Milva, un’umana adottata dalle driadi della foresta di Brokilon, una feroce e talentuosa cacciatrice. Skinner interpreta il principe Radovid, un playboy reale e il fratello minore del re Vizimir (Ed Birch). Elwin è Mistle, un membro di una banda di adolescenti disadattati che rubano ai ricchi per se stessi.

Nell’attesa, i fan possono guardare lo spin-off. The Witcher: Blood Origin è infatti in arrivo a dicembre, più precisamente a Natale.

Ambientato in un mondo elfico 1.200 anni prima gli eventi di The Witcher, la serie prequel Blood Origin racconterà una storia perduta nel tempo, inclusa la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale Congiunzione del Sfere, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si unirono per diventare uno solo.

Michelle Yeoh veste i panni di Scian, l’ultimo membro di una tribù nomade di elfi della spada in missione per recuperare una lama rubata alla sua gente; Sophia Brown è Éile, una guerriera della guardia della regina che parte per diventare una musicista itinerante; e Laurence O’Fuarain è Fjall, un uomo nato in un clan di guerrieri.

Continua a leggere su optimagazine.com.