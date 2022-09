Tenebre e Ossa 2 su Netflix si mostra nel primo teaser trailer, rilasciato durante l’evento TUDUM della piattaforma di streaming. Tra le novità seriali che vedremo nei prossimi mesi c’è l’attesa seconda stagione della serie fantasy tratta dai libri di Leigh Bardugo.

La prima stagione è uscita nell’aprile 2021 ed è balzata subito nella top 10 dei titoli più richiesti. In questo nuovo ciclo di episodi ritroveremo di nuovo Grisha e Corvi uniti contro il nemico comune: l’Oscuro (interpretato da Ben Barnes). Avevamo lasciato Alina che ormai conscia del suo potere, aveva guidato tutti fuori dalla Faglia. Kirigan, inizialmente creduto morto, è emerso con un esercito di nichevo’ya proprio fuori dalla Faglia d’Ombra.

Il teaser trailer di Tenebre e Ossa 2 su Netflix offre un primo sguardo alle new entry della stagione, tra cui Jack Wolfe nei panni di Wylan Hendriks, interesse amoroso di Jesper; e Patrick Gibson nel ruolo di Nikolai Lantsov, figlio del re Ravkan Alessandro III, che interagisce con Alina. Le altre new entry includono: Anna Leong Brophy nei panni di Tamar Kir-Bataar, una cara amica di Alina; e Lewis Tan nella parte di Tolya Yul-Bataar, il fratello gemello di Tamar.

Inoltre, gli attori Daisy Head, Danielle Galligan e Calahan Skogman sono stati promossi a series regulars rispettivamente nei ruolo di Genya Safin (la sarta della regina che ha cospirato con Kirigan per spiare Alina e avvelenare il re), Nina e Mattias, due nemici che si sono innamorati l’uno dell’altro dopo essere naufragati. Nel finale, Nina sembra aver tradito Matthias (per salvargli la vita) accusandolo di essere uno schiavista e facendolo mandare a Hellgate per il processo.

La data d’uscita della seconda stagione non è ancora stata resa nota. Forse ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Di seguito potete dare un primo sguardo a Tenebre e Ossa 2 su Netflix con questo teaser:

