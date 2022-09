Qual è il significato dell’errore “sorry there was a problem with your request” su Instagram visualizzato da diversi utenti del social network in queste ore? All’inizio del weekend in corso, lo stesso avviso era stato esaminato in lingua italiana, perché forse conseguenza del down della piattaforma dello scorso giovedì 22 settembre. Anche in questa domenica, tuttavia, il malfunzionamento continua e oramai sono molti coloro che sono bloccati nella fruizione del loro profilo proprio in seguito al bug.

Va subito chiarita la traduzione e dunque il significato esatto del messaggio “sorry there was a problem with your request”. L’alert vuol dire che è stato rilevato un problema con la richiesta dell’utente. Proprio per questo motivo, determinate operazioni non possono essere portate a termine e dunque si resta bloccati in parte o del tutto con le funzioni del profilo.

Ma a chi appare l’errore specifico? Le cause del problema potrebbero essere molteplici. La prima in assoluto potrebbe essere la presenza di errori di sistema ai server della piattaforma, dunque non dipesi dagli utenti. Allo stesso tempo, se trasferiamo la responsabilità agli iscritti del social, ecco che potrebbero esserci state delle violazioni dei termini di utilizzo del proprio account che hanno causato un blocco temporaneo proprio delle attività.

Come comportarsi dunque nel caso in cui si continui a visualizzare l’errore “sorry there was a problem with your request” anche a distanza di ore? Possono essere effettuati un paio di tentativi che comportano la cancellazione dell’app e la sua reinstallazione da zero. Potrebbe essere anche utile riavviare completamente il proprio smartphone. Questi consigli valgono solo nel caso di origine puramente tecnica dell’anomalia. Al contrario, se le difficoltà sono da ricollegarsi ad un blocco dell’account, ecco che bisognerà indagare sulla vera motivazione del ban e magari contattare per questo il team del social attraverso la sezione di supporto ufficiale.

