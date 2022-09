88 anni su Canale 5: Ornella Vanoni festeggia il compleanno ad Amici, giudice esterno di una gara tra i cantanti. L’artista è stata infatti chiamata da Maria De Filippi per giudicare e valutare una delle prime gare cover tra i suoi allievi, ma prima c’è da festeggiare il compleanno di Ornella. Gli auguri cantati da Lorella Cuccarini, una torta e una candelini da spegnere.

Poi parte la Gara Cover, da giudicare sulla base dell’interpretazione e delle emozioni trasmesse dai concorrenti.

Piccolo G canta A Muso Duro di Pierangelo Bertoli. Per Ornella Vanoni il voto è 8, per la voce particolare del cantante ma “deve imparare ad emozionare di più”.

Cricca canta Alan Sorrenti in Tu Sei L’Unica Donna Per Me, ma ha riscritto alcune parole. Si tratta quindi di una cover con una piccola modifica nel testo a cura del cantante di Amici. Per Ornella Vanoni il voto è 9. “Fantastico, bravo, molto bravo”, le parole della Vanoni, conquistata dalla sua vocalità.

All’energia grintosa di Wax, Ornella Vanoni assegna un 7 perché “sei stato sgridato da Zerbi che è un mio amico”. “Mi sei piaciuto, imparerai ad urlare meno, oppure continuerai così, vediamo cosa dicono i discografici”, aggiunge.

Niveo canta Svegliarsi La Mattina degli Zero Assoluto e da Ornella Vanoni riesce a portare a casa un 8 e mezzo per “la bella interpretazione”.

Si continua per Federica, sulle note di Cesare Cremonini e della sua Nessuno Vuole Essere Robin. “Una vocalità pazzesca, ti trovo molto brava”, il commento della Vanoni, che le chiede di porre attenzione nello scandire meglio le parole. Voto secretato per lei, la penultima ad esibirsi prima di Andre., che si svola solo successivamente: era un bel 9 che la porta al primo posto a parimerito con Cricca.

Andre e Wax in maglia rossa. Primi classificati: Cricca e Federica.

