Mara Venier sa bene come tenere incollato il suo pubblico allo schermo e anche oggi ha fatto lo stesso con la sua Domenica In invitando nel suo salotto la protagonista del momento (tra successi e gossip) ovvero la bella Elodie. La cantante nelle scorse settimane si è prestata anche alla recitazione riuscendo e convincendo gli addetti ai lavori ma anche nella vita privata le cose vanno bene visto che spesso Chi testimonia la sua particolare amicizia con Andrea Iannone con tanto di foto e scatti rubati, ma cosa c’è di vero?

Alla domanda che assilla i fan in questi giorni, ha risposto proprio la diretta interessata che ospite di Mara Venier ha rivelato di avere un’amicizia particolare con l’ex di Belen Rodriguez: “Mi frequento con Andrea da circa due mesi”, ha spiegato Elodie, e a quel punto la conduttrice ha subito rilanciato: “Si chiama Andrea il ragazzo?”.

Davvero Mara Venier non conosce gli sviluppi della vita sentimentale di Elodie e non ha visto le foto dei due sugli ultimi numeri di Chi? In molti sui social si sono detti certi della voglia di Mara Venier di fingersi all’oscuro di tutto e di non conoscere questo misterioso Andrea per riuscire a saperne di più sulla liason tra il pilota di Vasto e l’artista romana. Il suo tentativo non si è rivelato essere molto utile visto che non si è sbottonata più di tanto riguardo a quello che sta succedendo tra loro, quello che è certo è che lei ha parlato di un’amicizia particolare e speciale, quale sarà la strada che prenderà nei prossimi mesi?