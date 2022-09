Le elezioni di oggi 25 settembre hanno costretto gli italiani a fare i conti anche con un altro dilemma: dove sarà finita la tessera elettorale? Qualcuno potrebbe averla smarrita, averla ritrovata deteriorata o perfino scaduta (piena nello spazio dedicato ai timbri apposti ad ogni votazione effettuata). Il tempo a disposizione per recuperare una nuova tessera elettorale è davvero poco (potreste non fare in tempo, ma la speranza è l’ultima a morire, visto che i seggi elettorali chiuderanno ufficialmente alle ore 23), ma vogliamo comunque fornirvi le indicazioni utili e dirvi cosa serve per ritirare la tessera elettorale.

Fermo restando che al seggio vi chiederanno, per votare, la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso in cui la prima non presentasse più spazi disponibili per il timbro potrete recarvi all’ufficio elettorale del Comune di residenza per il rinnovo della tessera elettorale (ve ne rilasceranno una nuova). Gli sportelli resteranno aperti fino alle 23: ricordate di portare con voi la vecchia tessera, che andrà restituita per ottenere l’altra. Il rilascio è gratuito, anche per soggetti terzi (dovrete, però, avere una delega ed un modulo firmato dal diretto interessato, oltre che il suo documento di riconoscimento).

Se avete smarrito la tessera elettorale dovrete seguire lo stesso procedimento. Avete da poco compiuto 18 anni e la tessera elettorale non vi è arrivata a casa per tempo? Potrete recarvi anche voi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, all’ufficio elettorale di vostra competenza, così da richiederla di persona (vi sarà rilasciata in quel momento, permettendovi di andare ad esprimere il vostro voto quest’oggi 25 settembre per eleggere Camera e Senato). Non sapete ancora bene come votare? In questo articolo trovate spiegato tutto quanto.

