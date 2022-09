Come e dove si potranno seguire gli Exit Poll e risultati delle elezioni politiche di questa domenica 25 settembre. Come specificato in un precedente approfondimento, i seggi chiuderanno alle ore 23 di oggi e a seguire, si otterranno tutti i risultati di questa complessa e importantissima tornata elettorale. Si partirà con i sondaggi svolti all’uscita dalle urne e poi, via via, si riceveranno i primi dati effettivi di voto.

Tutti gli appuntamenti

Per seguire gli exit poll e risultati delle elezioni politiche di quest’autunno 2022, i canali di informazione saranno molteplici. Su Rai 1, l’appuntamento è con Bruno Vespa a partire dalle 22.40 e il suo “Porta a Porta – Speciale Elezioni”. Esattamente allo stesso orario, l’appuntamento è con lo speciale Tg3. Sempre per i canali Rai, un altro strumento di informazione sarà il “Tg2 Speciale Elezioni” ma solo da mezzanotte in poi. Non mancherà il contributo di Rai News 24, sempre dalle 23. In tutti questi casi, almeno nella prima fase, non potranno che essere commentati solo gli exit poll, condotti dal Consorzio Opinio.

Per quanto riguarda Mediaset, si partirà già alle 21.20 con una puntata speciale di “Quarta Repubblica”, mentre dalle 22 su La7 si partirà con la classica maratona Mentana che non terminerà se non nella mattinata di domani lunedì 26 settembre con i risultati definitivi della tornata. Anche Sky Tg24 ha annunciato copertura per le elezioni dalle 22.30 di domenica alle 24.30 di martedì, ovvero 50 ore di approfondimento in cui si succederanno exit poll e risultati delle elezioni, grazie a vari giornalisti e analisti. Insomma, i canali di informazione sono molteplici per tutti coloro che vorranno tenersi aggiornati nella notte o anche nella primissima mattinata di domandi quando, di certo, non ci saranno più dubbi su quanto deciso dagli italiani.

