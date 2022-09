Con Al Bano a Verissimo si chiude un cerchio. Dopo l’ospitata di Romina Power nella giornata di domenica 18 settembre, Silvia Toffanin accoglie nel suo salotto il cantautore di Cellino San Marco.

Nella scorsa puntata l’ex moglie Romina Power ha annunciato che presto farà ritorno in Puglia, terra alla quale è legata da sempre e di cui non ha dimenticato i profumi, i colori e la musica. Oggi Romina Power è una stella new age, con tanto orgoglio per i figli e una ritrovata serenità personale e artistica.

Al Bano, intanto, continua a fare musica. Durante l’estate ha sorpreso tutti pubblicando il singolo Nessuno Mai, versione pop di un grande classico Mina in featuring con la figlia Jasmine e il rapper Clementino. Si mette sempre in gioco, Al Bano, e tanto si è parlato di lui da quando è scoppiata la guerra in Ucraina dopo l’invasione di Vladimir Putin, un quadro storico che lo ha portato ad annullare i suoi concerti in Russia.

Negli ultimi giorni Al Bano si è esposto per protestare contro l’esposizione della reliquia del cuore di Padre Pio, santo al quale il cantautore è molto devoto. La proposta è arrivata da alcuni comitati, ma Carrisi non ci sta. All’Adnkronos ha detto:

“Non sono d’accordo. Mi sembrano discorsi di 3.000 anni fa, quando venivano esposti gli organi dopo una battaglia. Questa non è fede. Lasciate in pace Padre Pio“.

Al Bano a Verissimo viene accolto come un pezzo di storia della musica italiana: voce inimitabile, una grande sensibilità in quanto uomo e artista e soprattutto un grande amore per la sua terra, la sua famiglia e la musica.

Insieme a lui Iva Zanicchi, con la quale condivide la carriera di cantante e attore. In più occasioni l’aquila di Ligonchio e il cantautore di Cellino San Marco hanno duettato.

Silvia Toffanin ha pronta la sorpresa: la Cavalleria Rusticana cantata in coppia, e l’occasione è ghiotta per reciproche attestazioni di stima.

“Non passiamo mai di moda”, dicono entrambi con fierezza di fronte agli occhi ammirati della conduttrice.

Quella di Iva Zanicchi e Al Bano a Verissimo è la scena di un’amicizia: vera come la musica, profonda come il cinema.

