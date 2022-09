Per quali Samsung Galaxy l’aggiornamento Android 13 (insieme all’interfaccia One UI 3.0) arriverà già entro la fine dell’anno? Siamo alla vigilia dell’ultimo trimestre 2022 che dovrebbe essere davvero decisivo per l’adeguamento software di un discreto numero di smartphone. Ci si aspetterebbe che solo i telefoni di punta e più recenti abbiano la priorità per un repentino update, ma intorno alla questione potrebbe esserci una significativa sorpresa.

L’autorevole fonte SamMobile, in queste ore, ha riportato un nuovo elenco di smartphone Samsung Galaxy che certamente riceveranno Android 13. A parte gli attuali top di gamma Samsung Galaxy S22, il passaggio non tarderà ad arrivare prima del 31 dicembre per il Galaxy S21 ma anche per i pieghevoli di “vecchia” e nuova generazione Galaxy Z Fold 3 e Z Fold 4 e ancora Galaxy Z Flip 3 e Z Flip 4. Per alcuni degli esemplai indicati, sono in corso già i test beta degli aggiornamenti e dunque non potevano esserci particolari dubbi in merito ma il colpo di scena sarebbe un altro: il produttore Samsung sarebbe intenzionato a portare a compimento l’importante rilascio anche per i Galaxy A53.

Non c’è dubbio che il Galaxy A53 sia uno smartphone dal buon successo commerciale in diversi mercati. Al suo lancio, il telefono è stato dotato della One UI 4.1 basata su Android 12. Il prossimo aggiornamento One UI 5.0 con Android 13 sarebbe dunque il primo sostanziale e importante passaggio software sul quale non c’era da nutrire alcun dubbio. Stupiscono tuttavia i tempi con i quali questo step potrà essere compiuto. Come già riferito, entro la fine del corrente anno, il telefono tanto diffuso dovrebbe essere raggiunto dal firmware corposo e definitivo, proprio alla stessa stregua di colleghi più blasonati.

Tra i Samsung Galaxy di fascia media, proprio il Galaxy A53 dovrebbe essere l’unico a godere in tempi davvero rapidissimi di Android 13 e della One UI 5.0. Il condizionale è d’obbligo, visto che Samsung potrebbe stupirci con un supporto ancora più ampio ad altri esemplari non di punta.

