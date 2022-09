Sono tanti gli ospiti di Arena Suzuki su Rai1 il 24 settembre. Cosa vedremo nella seconda puntata dello show di Amadeus dall’Arena di Verona? Artisti italiani ed internazionali saliranno sul palco dell’anfiteatro scaligero, o meglio sono già saliti. Lo show è infatti stato registrato qualche settimana fa per essere trasmesso in differita sul primo canale Rai.

Dopo il primo appuntamento della scorsa settimana, quello di sabato 24 settembre è il secondo dei tre show. La terza parte andrà in scena la prossima settimana.

Arena Suzuki giunge alla sua seconda edizione e, dopo il successo della prima, si apre anche alla musica degli anni ’90. Interpreti italiani ed internazionali ci porteranno indietro nel tempo cantando successi intramontabili della musica, quelli che hanno segnato intere generazioni e che ci hanno fatto sognare.

Ad ARENA SUZUKI ‘60 ‘70 ’80 e…‘90 questa sera gli Aqua con l’indimenticabile hit Barbie Girl, dopo il successo die live estivi in Italia. Il gruppo tornerà nel nostro Paese per nuovi concerti nel 2023.

Rita Pavone sarà all’Arena di Verona per cantare Il Ballo Del Mattone e i Dik Dik porteranno su Rai1 L’Isola di Wight. Di seguito l’elenco completo degli ospiti e delle canzoni.

Gli ospiti di Arena Suzuki su Rai1 il 24 settembre

Si esibiranno Holly Johnson (Frankie Goes To Hollywood) con “Relax”, The Trammps con “Disco Inferno”, Aqua con “Barbie Girl”, Raf con “Sei la più bella del mondo”, Katrina (Katrina & The Waves) con “Walking on Sunshine”, Haddway con “What is love”, I Cugini di Campagna con “Anima mia”, Nik Kershaw con “The riddle”, Fabio Concato con “Domenica Bestiale“, Rita Pavone con “Il ballo del mattone”, Fools Garden con “Lemon Tree”, Amii Stewart con “Knock on wood”, Dik Dik con “L’isola di Wight”, Double Dee con “Found Love”, Rockets con “On the road again”, Matia Bazar con “Ti sento“, Double You con “Please Don’t Go”.

