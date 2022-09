Il Samsung Galaxy S23 non è poi così lontano se, in queste ore, possiamo esaminare l’avvenuto passaggio dello smartphone per la sua prima certificazione. In particolare, il modello Ultra della serie del prossimo anno ha appena ottenuto la certificazione 3C in Cina. Ne abbiamo testimonianza grazie al social network cinese Weibo e più nello specifico per merito del profilo specializzato RealMiCentral.

Il modello di Samsung Galaxy S23 appena certificato è siglato come SM-S918. Come sempre accade nel caso di questi passaggi, non ci sono particolari altri dettagli relativi allo smartphone di punta nel documento di autorizzazione. Il fatto stesso che sia stata compiuta questa fase tuttavia, la dice lunga sullo stato di avanzamento dei lavori per tutta la serie. Quello che possiamo far notare ai lettori è solo che i test e le verifiche sono state condotte dall’autorità 3C con l’ausilio di un caricabatterie da parete EP-TA800 da 25 W. Tuttavia, come il produttore è solito fare oramai da tempo, è davvero difficile che il telefono giunga in confezione con l’accessorio specifico, semmai solo il cavetto di ricarica.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra (insieme agli altri due modelli certi Galaxy S23 standard e Plus) non arriveranno prima di gennaio prossimo. Il loro lancio dovrebbe essere anticipato, secondo gli ultimi rumor, alla primissima parte del nuovo anno che verrà (e non a febbraio). L’intenzione del produttore sarà di certo quella di non lasciare troppo spazio alla concorrenza, giocando di anticipo sul lancio di punta dei prossimi 12 mesi. Per il momento, la discussione più accesa sui successori degli attuali Galaxy S22 riguarda la loro dotazione hardware, in particolare quella dei processori. Sembrava dato per certo che i telefoni godessero della nuova soluzione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i mercati ma, negli ultimi giorni, si sono fatti insistenti le voci sull’alternativa Exynos. Magari ne sapremo di più davvero molto presto.

