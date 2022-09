Arriva Dynasty 5 su Netflix: l’ultima stagione completa di tutti gli episodi (in totale sono 22) debutta il 24 settembre.

La storia riparte dalla sparatoria al gala elettorale di Blake, dove Fallon è rimasta ferita, e il destino della protagonista è quindi appeso a un filo. Dominique, invece, è alle prese con un tradimento doloroso. Per evitare una fuga di notizie, Blake manipolerà di nuovo la stampa. Nella quinta stagione, la famiglia Carrington continua a destreggiarsi tra gli affari e la famiglia. Ma non sarà facile, soprattutto per i novelli sposi Fallon e Liam.

Nel cast di Dynasty 5 troviamo: Elizabeth Gillies nei panni di Fallon Carrington; Daniella Alonso nel ruolo di Cristal Jennings Carrington; Elaine Hendrix è Alexis Carrington Colby Dexter; Rafael de La Fuente è Samuel Josiah “Sammy Jo” Jones Carrington; Sam Underwood nei panni di Adam Carrington; Michael Michele è Dominique Deveraux; Robert Christopher Riley nei panni di Michael Culhane; Sam Adegoke è Jeff Colby; Maddison Brown è Kirby Anders; Adam Huber nei panni di Liam Ridley; Eliza Bennett è Amanda Carrington; e Grant Show è Blake Carrington.

New entry della quinta stagione: Geovanni Gopradi nel ruolo di Roberto “Beto” Flores, fratello di Cristal; Rogelio T. Ramos è Daniel Ruiz, il padre biologico di Sam; Pej Vahdat è Dex Dexter; e Brett Tucker nei panni di Ben Carrington, il fratello di Blake. Daniella Alonso interpreta anche il doppio ruolo ricorrente di Rita, una sosia di Cristal impiegata da Beto.

Dynasty 5 è andato in onda negli Stati Uniti dal dicembre 2021 al maggio 2022 sulla rete CW, che poi ne ha annunciato la cancellazione a febbraio di quest’anno. Nonostante gli sforzi dei fan, che hanno avviato una campagna social, la serie tv non avrà una sesta stagione: infatti l’ultimo episodio funge da conclusione alla storia.

