Come sappiamo. allo scorso IFA 2022, che si è tenuto a Berlino, Amazfit ha deciso di presentare i suoi nuovi smartwatch GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini. L’azienda cinese ha poi annunciato del lancio in Italia dell’Amazfit GTS 4 Mini, realizzato in lega di alluminio, sottile 9,1 mm e con soli 19 gr. di peso. Il piccolo, ma super funzionale dispositivo presenta un design leggero con funzioni come il monitoraggio della salute 24 ore su 24, più di 120 modalità sportive e dotato di un vasto display AMOLED a colori di forma rettangolare da 1,65 pollici con una risoluzione HD di 336 x 384 pixel (309 ppi). L’orologio smart è presentato nelle seguenti e bellissime colorazioni: Nero mezzanotte, Bianco luna, Blu menta, Rosa fenicottero.

L’Amazfit GTS 4 Mini integra Alexa, la funzione Always-on Display, più di 50 quadranti a disposizione, cinque sistemi di posizionamento satellitare ed una particolare tecnologia che riguarda l’antenna GPS a polarizzazione circolare. Quest’ultima funzione consente una più precisa posizione per il monitoraggio dell’attività fisica. Il dispositivo del brand cinese sfrutta una batteria da 270mAh, in grado di assicurare un’autonomia fino a 15 giorni di utilizzo tipico e fino a 45 giorni con la funzione risparmio batteria. La ricarica avviene tramite il caricabatterie magnetico.

Grazie al sensore ottico biometrico BioTracker 3.0 PPG, è possibile monitorare l’attività fisica, il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) ed i livelli di stress 24/24. Altri sensori integrati sono: accelerometro, geomagnetico, luce ambientale. L’Amazfit GTS 4 Mini è resistente all’acqua fino a 5ATM, si può quindi utilizzare per monitorare la nuotata con il riconoscimento intelligente delle bracciate effettuate e monitoraggio dei dati SWOLF per l’efficienza dell’attività. Questo fantastico orologio, compatibile con iOS 12+ e Android 7+, è già disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 99,90 euro.

