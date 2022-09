SWAT 5 debutta in chiaro su Rai2, con i nuovi episodi in onda in prima tv a partire da sabato 24 settembre in prima serata: la serie dedicata alle teste di cuoio di Los Angeles è stata trasmessa dal secondo canale Rai sin dal 2018 e ora la programmazione si mette in pari con quella americana di CBS.

SWAT 5 vede ancora al centro della trama le vicende dell’ex Marine Daniel ‘Hondo’ Harrelson, interpretato dall’ex volto di Criminal Minds Shemar Moore, a capo dell’unità d’élite destinata ad operazioni ad alto rischio. La quinta stagione riparte dal soggiorno del protagonista in Messico.

Ecco le trame dei primi due episodi di SWAT 5, intitolati rispettivamente Lo Straniero e All’alba, in onda il 24 settembre in prima serata.

Hondo è ospite di un suo amico in una casa in Messico per cercare pace e tranquillità, ma non riesce a stare lontano dai guai e fa di tutto per proteggere due donne.

Continua la battaglia di Hondo con Arthur Novak, che ha rapito Delfina per raggiungere il suo obiettivo: ottenere le terre di proprietà della famiglia della ragazza, ricche di argento.

SWAT 5 è composta da 22 episodi, che CBS ha trasmesso lungo l’arco della scorsa stagione televisiva: Rai2 trasmetterà due episodi a sera ogni sabato, a partire dalle 21.20, anche in streaming su Raiplay. Ciascun episodio, dopo la messa in onda, sarà disponibile sulla piattaforma Raiplay per una settimana.

SWAT 5 è la stagione più recente del procedurale ma non è l’ultima: la serie è stata rinnovata, sul filo del rasoio, da CBS, ma dovrà fare a meno di uno dei suoi volti storici, che esce di scena al termine della quinta stagione.

