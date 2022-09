Il nuovo Vivo X80 Lite è ufficiale in Repubblica Ceca e Slovacchia, ma potremmo anche assistere ad un suo lancio in altri Paesi europei. Il device include uno schermo AMOLED da 6.44 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il processore di riferimento è il MediaTek Dimensity 900 con 8GB di RAM (+8 di RAM virtuale) e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB).

Tra le connettività incluse il 5G, il Wi-Fi dual-band, il Bluetooth 5.2, l’NFC, il GPS con Beidou, Glonass, Galileo e QZSS e l’USB-C. Presente il supporto dualSIM, l’audio HiRes, il sistema di raffreddamento a liquido ed il lettore di impronte digitali. Vivo X80 Lite funziona con Funtouch OS 12 e Android 12. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP (OS e apertura f/2.0), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.2) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenta un sensore unico da 50MP (AF). La batteria ha una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W (da 0 al 61% in 30 minuti). Le dimensioni generali sono pari a 159,2×74,2×7,79mm distribuite in un peso di 186gr.

Non sappiamo ancora dirvi quanto costerà il nuovo Vivo X80 Lite, proposto nelle colorazioni nero e oro, di cui la prima varia la propria nuance cromatica sotto la luce solare tramite la soluzione Fluorite AG Glass presente sul retro, mentre la seconda si caratterizza per una particolare trama a rombi (non passato inosservati, questo è sicuro; qualcuno di voi potrebbe avere voglia di un dispositivo differente, che non appaia sempre statico ed uguale agli altri). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è lì appositamente per quello.

