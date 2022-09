Federico Fellini di Giusy Ferreri è il nuovo singolo estratto da Cortometraggi, l’album in cui la cantante palermitana mette sul tavolo piatti composti e sonorità nuove, ma soprattutto una sincerità più matura e complessa.

Il progetto, del resto, nasce dal bisogno di Giusy Ferreri di ridimensionare i suoi concetti: “Ho sempre immaginato la mia musica come tanti cortometraggi”, aveva detto prima dell’uscita del disco, e per questo l’album si presenta come un matrimonio tra il concept album e il cinema.

In Federico Fellini di Giusy Ferreri, in effetti, tra musiche cinematiche e sfumature commerciali, la cantante palermitana ci fa assaggiare il piatto della power ballad radiofonica ma non troppo. Ciò che leggiamo tra le righe, scritte per lei da Daniele Coro, Giulia Anania e Diego Mancino su un brano prodotto da Enrico Brun, Matteo Cantaluppi e Marco Paganelli, è quel “nonostante tutto” impostato come stato mentale.

Il mondo che implode, una tempesta emozionale che alterna mood negativi e positivi, e “nonostante tutto” il piacere e la bellezza di un abbraccio. “Ti voglio bene anche se non ce lo diciamo”, e anche: “Se mi abbracci in mezzo alla tempesta” mentre “per te ci sono ancora”.

La ricerca del lato positivo è tutta nel testo che accompagna una musica in crescendo, quasi una sgomitata del sole tra le nuvole cariche di pioggia. Si parte con eleganza, con note di pianoforte appena pronunciate, per poi lasciare spazio a tutti gli strumenti. Così, Giusy Ferreri, si muove tra immagini evocative e suoni sempre più intensi.

Intanto, il Cortometraggi Live continuerà a Roma e Milano, rispettivamente il 1° ottobre all’Auditorium Parco della Musica e al Teatro Dal Verme.

