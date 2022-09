Da più ore si verifica un problema relativo alla tua richiesta Instagram, ormai l’anomalia è cosa nota. Il social network non funziona correttamente in alcune sue importanti funzioni. Questo venerdì 23 settembre segue un giovedì davvero nero per la piattaforma. Nel pomeriggio di ieri appunto, abbiamo assistito ad un vero e proprio down della piattaforma e ora le anomalie attuali non fanno che aumentare la frustrazione di utenti impossibilitati a compiere anche delle comuni azioni.

Le difficoltà di circa 24 ore fa erano palesi e soprattutto sperimentate un po’ da tutti. In pratica, erano in molti a non riuscire neanche ad accedere al loro profilo dek social network. Le cose stanno andando in maniera un po’ diversa oggi: per quanto l’utilizzo del proprio profilo (almeno in via generale) sia del tutto garantito, come pure già riferito, compare un messaggio per il quale “si verifica un problema relativo alla tua richiesta su Instagram”. Chi prova ad effettuare operazioni comuni come quelle di caricare una storia, aggiornare il feed o ancora altro, rimane bloccato dalla visione dell’alert di errore. Per quanto si provi poi ad effettuare anche nuovi tentativi, non c’è modo di sbloccare la situazione.

C’è davvero ben poco da fare nel caso dell’errore odierno. Esattamente come avvenuto per il down di ieri, non si potrà che attendere il ritorno alla piena funzionalità della piattaforma dopo alcuni interventi tecnici. Certo non si può negare che, di ritorno dalle vacanze estive, proprio Instagram ha mostrato più di qualche anomalia nelle ultime settimane di settembre. Molti possessori di iPhone ancora lamentano l’impossibilità di visionare lo stato attività dei loro contatti e diversi aggiornamenti dell’app sull’Apple Store non hanno migliorato le cose. Ora si spera (almeno) che l’attuale problema relativo alla richiesta Instagram possa facilmente rientrare: probabilmente, almeno nelle prossime ore, il bug potrà pure essere ricorrente per poi completamente sparire.

