Rhea Seehorn, abbandonati i panni dell’avvocata Kim Wexler di Better Call Saul, tornerà a lavorare con il creatore della serie tv. Come svela TVLine, l’attrice sarà la protagonista di un nuovo progetto televisivo, stavolta per Apple TV+. La serie sarà scritta da Vince Gilligan, ideatore di Breaking Bad e Better Call Saul.

I dettagli sulla nuova produzione tv sono ancora scarsi, così come il suo titolo. Tuttavia, lo streamer sembra credere molto nel progetto (visto il nome di Gilligan che è sinonimo di garanzia da oltre un decennio), tanto da aver già ordinato due stagioni. Vince Gilligan, oltre a scrivere gli episodi, sarà inoltre lo showrunner e il produttore esecutivo della serie tv.

“Dopo quindici anni, ho pensato che fosse giunto il momento di prendermi una pausa dallo scrivere di antieroi… e chi è più eroico della brillante Rhea Seehorn?” ha scritto Gilligan in una nota. “È passato troppo tempo, ed è giunta l’ora per lei di avere il suo spettacolo. Mi sento fortunato di poterci lavorare con lei. E che bella armonia ritrovare Zack Van Amburg, Jamie Erlicht e Chris Parnell! Jamie e Zack sono state le prime due persone a dire di sì a Breaking Bad tanti anni fa. Hanno creato un ottimo team in Apple, e i miei meravigliosi partner di lunga data alla Sony Pictures Television, e io sono entusiasta di lavorare con loro”.

Rhea Seehorn ha ottenuto finalmente la sua prima nomination agli Emmy quest’anno come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per la prima metà della stagione finale di Better Call Saul. Il suo incredibile lavoro nei panni di Kim Wexler non passerà inosservato, e la speranza è che la star possa giocarsi la statuetta il prossimo anno, quando gli ultimi sei episodi della serie tv potranno essere presi in considerazione per le nomination.

