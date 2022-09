Pare ci sia un quantitativo limitato di biglietti per Milan-Juventus a disposizione dei tifosi delle due squadre, a proposito del matchi in programma tra poco più di due settimane a San Siro. Dopo le informazioni preliminari condivise alcuni giorni fa, a proposito delle due fasi stanno caratterizzando la distribuzione dei ticket, dunque, occorre fare il punto della situazione. Il sold out per una partita così attesa è praticamente certo, ma al contempo questo venerdì pare si possa ancora procedere con l’acquisto di tagliandi sporadici. Sono in vendita in diversi settori dell’impianto.

Cosa sappiamo sulla disponibilità di biglietti per Milan-Juventus oggi 23 settembre per i tifosi?

Quali sono le informazioni attualmente a disposizione di coloro che stanno monitorando da vicino la disponibilità di biglietti per Milan-Juventus oggi 23 settembre? Accendendo al sito messo a disposizione dalla società rossonera per assicurarsi uno dei preziosi ticket, effettivamente, risulta ancora possibile portarsi a casa qualche tagliando. Fermo restando che nel giro di poche ore potrebbe arrivare l’annuncio sul “tutto esaurito” da parte del club campione d’Italia.

Del resto, si tratta del primo confronto diretto tra le due squadre in presenza di pubblico dal Covid. Già, perché dopo la partita giocata ad inizio 2021 senza pubblico, l’anno dopo la sfida è capitata proprio nella finestra di due settimane in cui il governo ha imposto alle società di Serie A di limitare la capienza degli stadi a 5.000 spettatori. Insomma, ci sono tanti spunti d’interesse, fermo restando che entrambe le squadre potrebbero essere costrette a fare i conti con numerose assenze, stando agli aggiornamenti delle ultime ore.

In ogni caso, tornando ai biglietti per Milan-Juventus, è probabile che nel corso del weekend si vada incontro all’inevitabile sold out, considerando anche il grosso seguito per i bianconeri nel capoluogo lombardo.

