Prima diffida al Grande Fratello Vip ieri sera. Il programma non è ancora entrato nel vivo (siamo solo alla seconda puntata) e possiamo già dire che questo cast ci sta regalando grandi soddisfazioni peccato poi che quando si ha a che fare con i vip tutto è molto più complicato. Ieri sera Alfonso Signorini ha parlato con Ginevra Lamborghini del suo (non) rapporto con la sorella Elettra mettendola al corrente della diffida arrivata in redazione per metterla a tacere.

Non è la prima volta che si parla di questa possibilità tanto che, proprio lo scorso anno, si era già data per certa la partecipazione di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip cavalcando l’onda del matrimonio della sorella e della sua assenza tra gli invitati. Qualcosa poi andò storto (forse proprio per via della sorella) e così ecco che quest’anno Ginevra ci ha riprovato iniziando col parlare proprio dl suo spinoso rapporto con Elettra.

Quest’ultima ha deciso di troncare tutto sul nascere invitando la sorella al silenzio con una bella diffida. In settimana Ginevra aveva raccontato di non parlare più con la sorella da oltre tre anni e che non sia stata supportata nemmeno dalla famiglia che l’ha invitata ad andare avanti sperando un giorno di ritrovarsi. Ieri sera Signorini ha avvertito Ginevra: “Elettra attraverso il suo avvocato ci ha fatto arrivare una diffida, non potevamo non dirtelo. Ne prendiamo atto ma tu di tua sorella hai sempre parlato benissimo”.

I colpi di scena potrebbero non finire qui visto che in questi giorni si è molto discusso delle parole di Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez, arriverà anche per lui una diffida da parte della showgirl?