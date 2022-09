La notizia sull’infortunio alla caviglia di Matteo Politano sta preoccupando il Napoli e l’intera tifoseria partenopea. L’attaccante azzurro ricordiamo essere uscito malconcio dalla scorsa trasferta di San Siro contro il Milan, match in cui è andato a segno su rigore. Il 29enne, ex Inter e Sassuolo, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. Un problema piuttosto serio rispetto a quello che si era ipotizzato all’inizio. Infatti, il calciatore era partito anche per il ritiro con la Nazionale italiana, ma dopo gli esiti degli esami, è stato costretto a far ritorno a Napoli.

Il punto della situazione è stato fatto dal medico della Nazionale Enrico Castellacci, che è intervenuto ai microfoni di ‘Marte Sport Live’ spiegando che Politano dovrebbe stare fermo per circa due settimane. Al termine del match contro il Milan si notava a vista d’occhio quanto la caviglia infortunata gli desse piuttosto fastidio. La diagnosi parla chiaramente di distrazione, questo non significa che il danno sia grave, ma non è semplice fare una previsione più precisa. L’edizione di oggi, venerdì 23 settembre, del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’ ha stilato i possibili tempi di recupero dell’esterno di attacco del club guidato da mister Spalletti, che dovrà fare a meno di uno degli uomini attualmente più in forma della squadra azzurra.

Nelle prossime partite del Napoli, dunque, andranno a ridursi le scelte in attacco da parte del tecnico toscano: infatti, oltre ad Osimhen adesso si è aggiunto anche Politano. Stando alle ultime notizie la previsione per il suo recupero e rientro sui campi varia tra le tre e le cinque settimane. Nella peggiore delle ipotesi, quindi, il numero 21 azzurro tornerà a fine ottobre. Una vera e propria tegola: speriamo che il giocatore smaltisca prima l’infortunio e torni arruolabili in anticipo.

