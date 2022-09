Il nuovo singolo di Thasup – ex Tha Supreme – è Okkappa, trascritto secondo i canoni dell’artista in okk@pp@, ed è il secondo estratto dal nuovo album c@ra++ere s?ec!@le in uscita il 30 settembre 2022.

Con questo brano Thasup, al secolo Davide Mattei, supera se stesso fondendo la ruvidezza e animosità del jazz con la musica elettronica. Le tastiere, infatti, ricordano il clavinet di Stevie Wonder in Superstition e così il groove, ma sulla base jazzy c’è l’autotune della voce che ci riporta alla contemporaneità.

Il testo, infatti, allude alla scoperta del mondo dell’elettronica da parte di un artista jazz che, entusiasta per la novità, ne maneggia gli elementi come se li avesse sempre conosciuti. Il risultato è l’incontro magico tra due mondi, un esempio di sperimentazione con un occhio di rispetto verso il classico.

Nel nuovo disco c@ra++ere s?ec!@le, Thasup si circonda anche di ospiti eccellenti. Non mancano Rkomi e Sfera Ebbasta, rispettivamente nelle tracce Rock & Rolla e s!r! in cui troviamo anche Lazza, ma non è tutto: ci saranno anche i Pinguini Tattici Nucleari in r!va e Coez in !ly, e per finire Rondodasosa in c!ao e Tananai in sci@ll@. All’appello mancano 4 feat. di cui potremo sapere di più nelle prossime settimane.

Ecco la tracklist completa:

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Ok

Ioooo ok

Hooo, ho lei

Se fa-a-a te i pezzi di quelli fake

Io ho solo lei, ho solo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse ma

È tutto

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

È tutto

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Lei chiede troppo anche, sincero, yea

Mi dà del morto coi tuoi fra, yea ea

Non mi fotte del sentiero, eh yea

E c’ho pensato di già

E non ho tempo di fare il toy boy

Come vuoi tu uh

Ma non sono voi

Ma io sarò mai te per dei coins

Quelli non faranno per me mai, no

Non vendo, oh oh, tempo

Non l’avrò indietro, mai ce l’avrò, bro

Ioooo ok

Hooo, ho lei

Se fa-a-a te i pezzi di quelli fake

Io ho solo lei, ho solo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse ma

È tutto

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

È tutto

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa