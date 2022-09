Ancora oggi 23 settembre, la carta del Docente non funziona e maestri e professori di tutta Italia non possono beneficiare del nuovo bonus per l’anno scolastico appena iniziato e neppure del residuo di quanto non speso l’anno scorso. I tempi tecnici necessari per l’aggiornamento della piattaforma sono scaduti da tempo e ci si sarebbe aspettati da giorni l’accesso al servizio. Così non è stato ma almeno in queste ore, dal mondo della politica, inizia ad esserci una richiesta di chiarimenti in proposito.

Dopo aver segnalato che, secondo alcune testimonianze, la riattivazione della Carta del Docente non avverrà prima del 1 ottobre, c’è da dire che la riattivazione del servizio è in ritardo cronico rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Proprio tanti docenti, in concomitanza con il primo suono della campanella, avrebbero avuto la necessità di acquistare materiali di diverso tipo, magari effettuare corsi di aggiornamenti. Il blocco del contributo dovuto al personale per l’insegnamento risulta essere una gravissima mancanza dunque, proprio di questi tempi.

Cosa sta facendo la politica per ovviare il problema, dopo le centinaia e centinai di segnalazioni? Sul fatto che la Carta del Docente non funzioni ancora è intervenuto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Quest’ultimo a chiesto di fare chiarezza sull’accaduto in un momento poi caratterizzato da una particolare crisi economica. La categoria degli insegnanti, sempre secondo il senatore, continua ad essere non in primo piano come meriterebbe, vista l’importanza della formazione dei nostri giovani. Le domande di Gasparri sono indirizzare al Ministero dell’Istruzione: speriamo che almeno ora, a seguito della richiesta, giunga un avviso chiarificatore della situazione.

