Avete a disposizione una console Nintendo? Ecco quali sono i dispositivi che non si possono non acquistare per rendere l’esperienza di gioco decisamente realistica e il più completa possibile. Diamo uno sguardo, infatti, ai cinque migliori accessori per Nintendo disponibili su Amazon.

Sandisk scheda Microsdxc Uhs-I

Si tratta di una scheda di memoria con una licenza Nintendo che si adatta alla perfezione al sistema Nintendo Switch. Il vantaggio di questo prodotto è quello di offrire la possibilità di integrare in maniera del tutto immediata lo spazio di archiviazione, fino addirittura a 128 GB.

Una scheda di memoria molto rapida e facile da usare, in grado di garantire una velocità di trasferimento fino al massimo a 100 MB al secondo. In questo modo, i giochi si possono caricare in modo decisamente veloce. Insomma, un utilissimo sistema per l’archiviazione dei giochi digitali e di un gran numero di contenuti aggiuntivi, avendoli sempre a disposizione in un unico spazio.

SanDisk Scheda microSDXC UHS-I per Nintendo Switch 128GB - Prodotto... Scheda di memoria con licenza Nintendo per il sistema Nintendo Switch

Consente di aggiungere immediatamente fino a 128 GB di ulteriore...

Nintendo Switch Pro Controller

Un elemento fondamentale per chi si diverte giocando con la console di Nintendo è sicuramente il controller. Proprio per questo motivo, questo controller Nintendo Switch Pro rappresenta una soluzione estremamente apprezzata. Si tratta di un controller senza file che ricorda in tutto e per tutto un controller classico, ma con il vantaggio della praticità per poter affrontare anche delle sessioni di gioco particolarmente lunghe, sia in modalità tv che da tavolo. Un controller dotato di tutti i pulsanti classici, ma con qualche innovazione, come la porta usb type-c, il led giocatore e il led di ricarica.

Logitech G PRO X Cuffia Gaming Cablata con Microfono

Soprattutto per tutti quegli utenti che giocano tanto nelle sfide online, avere a disposizione una valida e pratica cuffia da gaming è fondamentale. Il modello più venduto per le console Nintendo è della Logitech, che può contare anche sull’integrazione con la tecnologia per microfono Blue Voice, in grado di ottimizzare la voce in tempo reale e garantire un audio non solo più pulito, ma molto più professionale nel complesso. Non manca anche la comodità grazie all’imbottitura in memory foam.

Logitech G PRO X Surround Sound Cuffia Gaming Cablata con Microfono di... I filtri per microfono rimovibili di livello pro ottimizzano la tua...

L'audio surround 7.1 di nuova generazione garantisce una maggiore...

Custodia da trasporto compatibile

Si tratta di un’ottima e pratica custodia che è stata realizzata con l’intento di rendere la console Nintendo facile da portare in viaggio. Si può usare per tenere sempre con sé il tablet Nintendo Switch, ma permette di riporre anche due telecomandi Joy-Con, senza dimenticare pure il fatto di essere dotata di una tasca interna in cui riporre i cavi e altri accessori di ridotte dimensioni.

Custodia da trasporto Orzly compatibile con Nintendo Switch e New... Appositamente realizzata per rendere la Console del tuo nuovo Nintendo...

Utilizzabile per riporre il tablet Nintendo Switch OLED e 2...

Nintendo Switch coppia di volanti Joy-Con

D’uso facile e pratico, questa coppia di volanti può diventare un accessorio fondamentale per divertirsi con i giochi in cui bisogna guidare. Comodità al primo posto, si tratta di volanti che hanno il vantaggio di far diventare l’esperienza di gioco molto più realistica.

Offerta Nintendo Switch Coppia di Volanti Joy-Con Coppia di volanti grigi

Tasti funzione integrati

