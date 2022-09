Doc Nelle tue Mani 3 non andrà in onda nl 2023. I rumors che erano nell’aria ormai da qualche settimana, hanno trovato conferma nelle parole del suo protagonista, Luca Argentero. L’attore, in attesa del suo secondo figlio dalla moglie Cristina Marino, ha messo da parte le vacanze per tornare a lavoro ma non sul set del medical drama americano bensì negli studi di Striscia la Notizia.

Come vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, Luca Argentero sarà il conduttore del tg satirico in questo avvio di edizione al fianco di un ‘veterano’ e attore, Alessandro Siani. L’edizione numero 35 del tg satirico di Antonio Ricci è la voce dell’intransigenza e prenderà il via martedì 27 settembre con la super coppia Nord/Sud e due nuovissime Veline, la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca, e la squadra degli inviati sparsi per l’Italia.

Proprio ieri Luca Argentero si è mostrato con Alessandro Siani sui social pronto per la registrazione di alcuni servizi per la nuova edizione e questo ha mandato in tilt i fan che hanno toccato con mano il suo impegno a discapito di Doc Nelle tue Mani 3. In un’intervista a Sorrisi, lo stesso protagonista ha confermato questo ‘slittamento’: “l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime’ e che vedremo la nuova stagione ‘non prima del 2024’.

Naturalmente la ‘colpa’ non è tutta di Luca Argentero e del suo impegno con Striscia la Notizia visto che basta sbirciare un po’ sui social per ritrovare Giusy Buscemi e Pierpaolo Spollon già sul set di altre fiction Rai. Il cast riuscirà a ritrovarsi in primavera per le riprese dei nuovi episodi di Doc Nelle Tue Mani 3?