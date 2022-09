Ci sono diverse novità che dobbiamo prendere in considerazione, a partire da oggi, per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 16.0.2 dedicato agli iPhone compatibili. In attesa di un pacchetto software più corposo, come nel caso di iOS 16.1 che abbiamo provato ad analizzare nella giornata di ieri con un altro articolo, stamane bisogna studiare sia le novità introdotte dal recente upgrade, sia i problemi archiviati da Apple. Insomma, questo rilascio improvviso potrebbe riservarci più spunti interessanti di quanti ci aspettiamo, stando almeno ai primi riscontri raccolti questo venerdì.

Focus su novità e problemi risolti con aggiornamento iOS 16.0.2 per iPhone da oggi

Insomma, senza troppi giri di parole proviamo ad individuare novità e problemi risolti attraverso il recentissimo rilascio del nuovo aggiornamento iOS 16.0.2 per iPhone. In particolare, pare che Apple si sia messa alle spalle dei bug che hanno avuto un impatto sui modelli ‌iPhone 14‌ e altri melafonini che hanno avuto modo di testare iOS 16‌ in queste settimane. Secondo fonti come MacRumors, ad esempio, i tecnici hanno rilasciato il pacchetto software per risolvere un problema che potrebbe causare vibrazioni e vibrazioni della fotocamera nelle app della fotocamera di terze parti.

Ulteriori riscontri, poi, ci dicono che il nuovo aggiornamento iOS 16.0.2 risolve un bug che portava a ripetuti popup di copia e incolla e risolve un problema che faceva apparire nero il display durante l’installazione. Ancora, il changelog evidenzia che il firmware in distribuzione da giovedì sera sia in grado di risolvere problema che causava la mancata risposta di alcuni modelli di iPhone X, XR e ‌iPhone‌ 11 con display sostituiti. Anche questa anomalia si è verificata dopo l’aggiornamento iOS 16‌.

Insomma, ci sono diverse buone ragioni per procedere oggi stesso con il download del nuovo aggiornamento iOS 16.0.2, secondo quanto abbiamo appreso questa mattina.