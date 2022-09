Da oggi 23 settembre l’app Paramount+ è a disposizione su Sky Glass e Sky Q, così come gli abbonati a Sky Cinema potranno accedere alla piattaforma senza costi aggiuntivi. Il Gruppo Sky e Paramount hanno deciso di collaborare per un fruttuoso futuro insieme. L’attivazione dell’app Paramount+ per gli utenti Sky è molto semplice. Per quanto riguarda Sky Glass, bisognerà lanciare l’applicazione seguendo il percorso ‘App > Dispositivi > Digitale terrestre‘ o attraverso l’assistente vocale ‘Ciao Sky’, attivando poi ‘Paramount+’.

Per Sky Q, aprire l’applicazione dalla pagina principale o dalla relativa sezione ‘App’ (potrete, anche in questo caso, attivare il tasto microfono del telecomando chiedendo di attivare Paramount+). Infine, per My Sky, accedete all’area ‘Fai da te‘, selezionare la voce ‘Paramount+’ all’interno delle ‘Offerte per te’ e seguire le indicazioni che si susseguiranno. Ricordate che, quale che sia il canale, dovrete accettare i Termini e Condizioni per completare l’attivazione di Paramount+, creando il vostro account personale (se già ne possedete uno non dovrete fare altro che associarlo all’offerta in questione).

Potrete guardare i contenuti di Paramount+ su Sky, ma anche su smart TV, smartphone, PC e Chromecast. Vi ricordiamo che la nuova piattaforma di streaming ha un prezzo di 7,99 euro al mese, praticamente annullato per i clienti di Sky Cinema (o per chi decide di diventarlo). Come avrete capito, l’offerta della pay per view di Murdoch si arricchisce ulteriormente per gli appassionati di cinema e serie televisive: a questo punto non vi resta che procedere subito a scaricare l’app Paramount+ su Sky Glass o Sky Q, così da immergervi immediatamente nei contenuti di Paramount, per oltre 8 mila euro di nuovo intrattenimento. Se avete bisogno di altri chiarimenti non esitate a contattarci attraverso il box dei commenti qui sotto.

