BellaMa’ è stato annunciato come la rivoluzione del pomeriggio di Rai2, un nuovo programma che ha preso il via ormai da un paio di settimane e che avrebbe dovuto tenere impegnato il pubblico rimasto orfano di Detto Fatto, ma è davvero così che è andata? Alla luce degli ascolti registrati in questi giorni possiamo dire che Pierluigi Diaco ha fallito il suo compito?

In molti sono pronti a giurare di sì perché uno scontro generazionale che un tempo ha segnato il successo del sabato pomeriggio delle reti Mdiaset (con la versione primordiale di Amici), si è rivelato un disastro su Rai2 con BellaMà. Il programma è lungo e questo ha dato vita ad un problema di contenuti ma fatto sta che la bussola si è persa nel momento in cui ci si trova a passare da una dialettica generazionale ad un gioco sulla lingua italiana.

La voglia di ‘cultura’ di Pierluigi Diaco cozza un po’ con quello che è il programma ma, soprattutto, il pubblico che a quell’ora avrebbe voluto trovare qualcosa di più leggero, proprio come erano abituati con Detto Fatto, la Rai tornerà sui suoi passi? L’unica via d’uscita al momento è legata al fatto che la Rai, proprio in corso d’opera, possa cambiare le cose aggiustando il tiro e regalando al programma un’altra impostazione, un po’ più leggera e giovanile, ma se così non fosse tutto è destinato a frantumarsi contro un muro di no, quelli che il pubblico ogni giorno regala a Pierluigi Diaco.

BellaMa’ ha fatto il suo debutto lunedì 12 settembre registrando il l 4,36% di share con 353.000 spettatori e a quel punto, il dato, anziché migliorare, è addirittura peggiorato arrivando ad un disastroso 2,62% di share ad una settimana dal suo inizio, cosa ne sarà adesso del programma? In molti si dicono convinti che sia a rischio cancellazione ma cosa potrebbe prendere il suo posto così in corsa?