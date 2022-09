La beta 2.22.21.5 di WhatsApp per Android ha consentito di rintracciare riferimenti circa l’implementazione di una funzione di cui non si era mai sentito parlare, vale a dire della possibilità di utilizzare dei vocali come aggiornamenti di stato. Tra le altre cose, pare pure sarà possibile scegliere il colore dello sfondo per la propria registrazione, che verrà a sua volta visualizzata con la forma di un piccolo fumetto a quelli che l’ascolteranno.

Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, la riproduzione avverrà automaticamente, partendo ogni volta che un qualsiasi utente aprirà l’aggiornamento di stato. La nota vocale non dovrà superare la durata dei 30 secondi (non ci si poteva aspettare di più visto che si parla di aggiornamenti di stato) e verrà garantita dalla protezione crittografica end-to-end. Non c’è molto altro da aggiungere a tali informazioni che abbiamo appena diffuso, nella speranza di poter vedere presto in azione la funzione almeno nel canale beta (per adesso non c’è disponibile nemmeno questo). Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane, quando magari l’opzione di utilizzo dei messaggi vocali come aggiornamenti di stato entreranno più nel vivo dell’implementazione.

Per adesso basti sapere che WhatsApp stia compiendo passi da giganti sotto tanti altri fronti, come nel caso della possibilità di occultare lo stato online, di importare i backup delle conversazioni di chat, di generare automaticamente avatar e molto altro ancora (c’è da dire che gli sviluppatori si stanno dando parecchio da fare, molto più di quanto fatto in passato: gli utenti possono dirsi soddisfatti, anche se immaginiamo la frenesia non sia mai abbastanza in questi casi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

