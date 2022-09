Sono stati annunciati nelle ultime i duetti di Materia (Pelle) di Marco Mengoni, l’attesissimo nuovo disco nonché secondo capitolo della trilogia Materia che sarà fuori il 7 ottobre.

La tracklist di Materia (Pelle)

Materia (Pelle) è il seguito ideale di Materia (Terra) (2021) ed stato anticipato dal singolo Tutti I Miei Ricordi. Nell’ultima ora il cantante di Ronciglione ha annunciato la tracklist con tutti i duetti e i produttori. La riportiamo di seguito

01 No Stress – prod. Zef

02 In Città – prod. Mace

03 Attraverso Te (feat La Rappresentante Di Lista)- prod. Simon Says

04 Tutti I Miei Ricordi – prod. DRD

05 Chiedimi Come Sto (feat. Bresh) – prod. Zef e Marz

06 Migliore Di Me – prod B-CROMA, E.D.D., Populous

07 Unatoka Wapi – prod. C. Crisci

08 Neruda – prod. Simon Says

09 Parlami Sopra – prod. Sixpm, Témé Tan, Noza

10 Appunto 3. 16-03-2022 – prod. B-CROMA

11 Respira – prod. Témé Tan e Noza

12 Appunto 4. 27-06-2022 – prod. B-CROMA

13 Ancora Una Volta (feat. Samuele Bersani) – prod. E.D.D.

14 Caro Amore Lontanissimo – prod. E.D.D.

15 Chiedimi Come Sto – prod. Zef e Marz

Nell’annuncio, Marco Mengoni specifica che le tracce Caro Amore Lontanissimo e la versione senza feat. di Chiedimi Come Sto (traccia 15) saranno disponibili solo nella versione su CD.

La trilogia di Marco Mengoni

Ogni trilogia è un progetto ambizioso, e in questa nuova avventura discografica il cantante di Ronciglione ha voluto esplorare a fondo tutte le sue intuizioni e le sue capacità, oltre a spingere forte l’acceleratore della sua creatività.

La trilogia Materia ha avuto inizio con il capitolo Terra, la prima delle 3 anime che compongono la trilogia. In Materia (Terra) Mengoni ha riproposto le sue origini musicali. In Pelle troveremo la ricerca sonora e nel terzo capitolo, che probabilmente arriverà nel 2023 e di cui non è ancora dato conoscere il nome, Marco Mengoni presenterà la sua attenzione alla contemporaneità.

Il tour nei palasport

Nel frattempo Marco Mengoni è pronto per partire con il tour nei palasport che avrà inizio il 2 ottobre con la prima data a Mantova e si concluderà il 27 ottobre a Eboli. Ecco tutte le date:

2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // DATA ZERO – SOLD OUT

3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // SOLD OUT

5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

10 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)

12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour) // SOLD OUT

14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena) // SOLD OUT

16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena) // SOLD OUT

18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) // SOLD OUT

22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)

