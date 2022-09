Si presume che il colosso di Seul avesse l’obiettivo di spedire 15 milioni di unità di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 entro la fine di quest’anno. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’azienda sudcoreana contava sulla popolarità dei suoi nuovi modelli pieghevoli per raggiungere l’obiettivo. Tuttavia, nuove stime del settore suggeriscono che la società potrebbe non essere in grado di raggiungere quanto prefissato. La previsione attuale è che il produttore asiatico spedisca solo 8 milioni di unità dei suoi ultimi smartphone pieghevoli entro la fine di quest’anno: parliamo comunque di un impressionante aumento del 13% rispetto ai 7,1 milioni di unità spedite durante questo periodo dell’anno scorso.

Tale previsione è frutto del lavoro di Noh Geun-chang, capo dello Hyundai Motor Securities Research Center, che ha condiviso una stima prudente di 10 milioni di unità vendute per tutti i modelli pieghevoli Samsung, come il Galaxy Z Flip 3, messi insieme quest’anno. Il colosso di Seul potrebbe aver rivisto i suoi obiettivi in base alla risposta del mercato e all’attuale situazione economica.

Il capo del segmento mobile, TM Roh, durante l’evento Galaxy Unpacked ha comunicato che la società prevede di vendere oltre 10 milioni di pieghevoli nel 2022. La scarsa domanda dei clienti potrebbe avere più a che fare con la situazione economica globale rispetto alla mancanza di appetibilità dei Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Quest’ultimo è in particolare uno degli smartphone più costosi sul mercato con prezzi che partono da 1799 dollari. Nell’attuale clima economico, non ci saranno molte persone disposte a spendere tanto per un telefono. La situazione dovrebbe migliorare nel 2023, anche se è comunque ancora presto per dirlo con certezza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

