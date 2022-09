Arrivano segnali importanti, questa mattina, per tutti coloro che intendono scaricare nel più breve tempo possibile l’aggiornamento iOS 16.1. Soprattutto per quanto concerne i possessori di un iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max. Al di là delle indicazioni relative ai possibili passi in avanti sul fronte batteria, intesi non solo come durata, ma anche sul fronte interfaccia come riportato con altro articolo, occorre concentrarsi sul bug GPS di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. In sostanza, la seconda beta del pacchetto software ripristinerà la precisione della posizione sul dispositivo.

Focalizziamoci sui problemi per iPhone 14 Pro con aggiornamento iOS 16.1 beta 2: i bug risolti

Cosa sappiamo sulla gestione dei problemi per iPhone 14 Pro con aggiornamento iOS 16.1 beta 2? Effettivamente alcuni bug sono stati risolti secondo MacRumors, visto che con il GPS a doppia frequenza non dovremmo più aver problemi. Una svolta non di poco conto, se pensiamo al valore aggiunto dei top di gamma in questo specifico contesto rispetto agli altri modelli della serie. Non è un caso che alcuni bug emersi di recente non abbiano sorpreso più di tanto gli addetti ai lavori.

In particolare, il supporto GPS a doppia frequenza consente agli iPhone 14 Pro di poter ricevere segnali dai satelliti GPS che operano sia sulla frequenza L1 legacy che sulla frequenza L5 a potenza superiore, che possono viaggiare meglio attraverso ostacoli come edifici e alberi. Una combinazione dei due segnali dovrebbe portare a una migliore precisione della posizione nelle app di mappatura, oltre ovviamente alle altre app che per forza di cose si basano sulla posizione.

Allo stato attuale, sappiamo soltanto che l’aggiornamento iOS 16.1 uscirà sul mercato entro la fine del 2022, ma è probabile che qualcosa possa muoversi già ad ottobre, visti i problemi da risolvere.