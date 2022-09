Sarebbe dovuto iniziare ad ottobre 2022 ma il tour di Francesco Renga viene rimandato al 2023. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti e, qualora non si volesse più partecipare ai concerti, è possibile chiedere il rimborso integrale dei titoli d’ingresso acquistati per il tour teatrale 2022 che viene interamente posticipato al prossimo anno.

La scelta è dovuta alla lavorazione del nuovo album di Francesco Renga. L’artista, in questo momento è impegnato nella fase creativa del progetto che verrà rilasciato nei prossimi mesi. Da qui l’esigenza di rimandare la tournée, al fine di collegarla direttamente alle prossime canzoni inedite. Il tour teatrale di Francesco Renga, dunque, supporterà il rilascio del nuovo disco di inediti e si svolgerà a partire dal 1° ottobre 2023.

La prima tappa del tour è attesa a Milano, recupero del 16 maggio e 10 dicembre 2021 e del 17 ottobre 2022. Il tour di Renga, infatti era in programma inizialmente per la primavera del 2021, poi rimandato causa covid-19.

Di seguito il dettaglio delle date. Tra parentesi le date precedentemente comunicate. Con i biglietti delle date tra parentesi è possibile accedere al nuovo spettacolo appena comunicato.

Il tour di Francesco Renga nel 2023

1 ottobre 2023, Teatro degli Arcimboldi, MILANO (recupero del 16 maggio e 10 dicembre 2021; 17 ottobre 2022)

7 ottobre 2023, Teatro Dis_Play, BRESCIA (recupero del 21 maggio e 11 dicembre 2021; 5 novembre 2022)

9 ottobre 2023, Teatro Brancaccio, ROMA (recupero del 28 maggio e 2 dicembre 2021; 14 novembre 2022)

11 ottobre 2023, Teatro Augusteo, NAPOLI (recupero del 26 maggio e 1 dicembre 2021; 8 novembre 2022)

12 ottobre 2023, Teatro Team, BARI (recupero del 24 maggio e 22 dicembre 2021; 9 novembre 2022)

16 ottobre 2023, Europauditorium, BOLOGNA (recupero del 17 maggio e 4 dicembre 2021; 24 ottobre 2022)

19 ottobre 2023, Teatro Verdi, FIRENZE (recupero del 30 maggio e 6 dicembre 2021; 22 ottobre 2022)

21 ottobre 2023, Teatro Colosseo, TORINO (recupero del 14 maggio e 7 dicembre 2021; 4 novembre 2022)

Continua a leggere su optimagazine.com